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  1. В Україні

У Києві горіла пам’ятка архітектури 19 століття: поліція розслідує факт підпалу

15:39, 4 серпня 2023
На столичному Подолі рятувальники ліквідували займання нежитлового будинку, який , є частиною культурної спадщини.
У Києві горіла пам’ятка архітектури 19 століття: поліція розслідує факт підпалу
Джерело фото: МВС
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У Києві на Подолі горіла пам’ятка архітектури, рятувальники оперативно ліквідували займання. У поліції припускають, що причина займання – підпал, – повідомляє пресслужба МВС.

Пожежа сталася вчора у нежитловому будинку на вулиці Волоській, окрема будівлі по фронту кварталу в одній садибі з цегляними двоповерховими спорудами кін. 19-20 ст. Об'єкт, який став осередком займання, є частиною культурної спадщини.

Приблизно за годину рятувальникам удалося загасити вогонь на площі 80 кв. м. Жертв чи постраждалих немає. На місці події працювали 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 рятувальників.

У пресслужбі поліції Києва додали, що за фактом пожежі в будинку, який являється пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення, відкрито кримінальне провадження. Слідчі розслідують умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Винуватцю загрожує до 10 років позбавлення волі.

Також призначено відповідні експертні дослідження й проводяться заходи щодо встановлення осіб, причетних до цього злочину.

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