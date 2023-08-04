У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Олексію Зигіну, фото

У Полтаві сьогодні, 4 серпня, демонтували пам'ятник російському генералу Олексію Зигіну.
Про це повідомила Полтавська міська рада.
«Маємо звільняти простори від будь яких, навіть, натяків на рф», - наголосила секретар міської ради Катерина Ямщикова.
Пам'ятник перенесуть до КП «Декоративні культури».
До цього у місті демонтували пам'ятник Пушкіну та Ватутіну.
Джерело фото: rada-poltava.gov.ua
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