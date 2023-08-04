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  1. В Україні

У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Олексію Зигіну, фото

15:01, 4 серпня 2023
У Полтаві позбавилися від пам'ятника радянському генералу.
У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Олексію Зигіну, фото
Джерело фото: rada-poltava.gov.ua
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У Полтаві сьогодні, 4 серпня, демонтували пам'ятник російському генералу Олексію Зигіну.

Про це повідомила Полтавська міська рада.

«Маємо звільняти простори від будь яких, навіть, натяків на рф», - наголосила секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Пам'ятник перенесуть до КП «Декоративні культури».

До цього у місті демонтували пам'ятник Пушкіну та Ватутіну.

Джерело фото: rada-poltava.gov.ua

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