У Полтаві демонтували пам’ятник радянському генералу Олексію Зигіну, фото

У Полтаві позбавилися від пам'ятника радянському генералу.

Джерело фото: rada-poltava.gov.ua

У Полтаві сьогодні, 4 серпня, демонтували пам'ятник російському генералу Олексію Зигіну.

Про це повідомила Полтавська міська рада.

«Маємо звільняти простори від будь яких, навіть, натяків на рф», - наголосила секретар міської ради Катерина Ямщикова.

Пам'ятник перенесуть до КП «Декоративні культури».

До цього у місті демонтували пам'ятник Пушкіну та Ватутіну.

Джерело фото: rada-poltava.gov.ua

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