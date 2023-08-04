В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Алексею Зыгину, фото

В Полтаве избавились от памятника советскому генералу.

Источник фото: rada-poltava.gov.ua

В Полтаве сегодня, 4 августа, демонтировали памятник российскому генералу Алексею Зыгину.

Об этом сообщил Полтавский городской совет.

«Должны освобождать пространства от любых даже намеков на рф», - подчеркнула секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.

Памятник перенесут в КП «Декоративные культуры».

До этого в городе был демонтирован памятник Пушкину и Ватутину.

Источник фото: rada-poltava.gov.ua

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