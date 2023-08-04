В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Алексею Зыгину, фото

В Полтаве сегодня, 4 августа, демонтировали памятник российскому генералу Алексею Зыгину.
Об этом сообщил Полтавский городской совет.
«Должны освобождать пространства от любых даже намеков на рф», - подчеркнула секретарь городского совета Екатерина Ямщикова.
Памятник перенесут в КП «Декоративные культуры».
До этого в городе был демонтирован памятник Пушкину и Ватутину.
Источник фото: rada-poltava.gov.ua
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