В Киеве горел памятник архитектуры 19 века: полиция расследует факт поджога

На столичном Подоле спасатели ликвидировали возгорание нежилого здания, которое является частью культурного наследия.

Источник фото: МВД

В Киеве на Подоле горел памятник архитектуры, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В полиции предполагают, что причина возгорания – поджог, – сообщает пресс-служба МВД.

Пожар произошел вчера в нежилом доме на улице Волошской, отдельное здание по фронту квартала в одной усадьбе с кирпичными двухэтажными сооружениями кон. 19-20 вв. Объект, который стал очагом возгорания, является частью культурного наследия.

Примерно за час спасателям удалось потушить огонь на площади 80 кв. м. Жертв или пострадавших нет. На месте происшествия работали 3 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.

В пресс-службе полиции Киева добавили, что по факту пожара в доме, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения, открыто уголовное производство. Следователи расследуют умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Также назначены соответствующие экспертные исследования и проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к этому преступлению.

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