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Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф — текстова та онлайн-трансляція

4 серпня судді Верховного Суду спробують надати оцінку законопроектам щодо детектора брехні для суддів та 15 років позбавлення волі за корупційне посередництво у судах, онлайн-трансляція.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

Премії працівників апаратів судів можуть зрости до 40% у другій половині 2023 року – ДСА

Для підвищення рівня стимулюючих виплат необхідно 548,8 млн. гривень

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду у справі про відшкодування МТСБУ шкоди замість ліквідованого страховика

МТСБУ лише гарантує отримання відшкодування потерпілим та не може відповідати за прострочення виконання зобов`язань з виплати страховиком страхового відшкодування за договорами страхування, - ВП ВС.

ВП ВС визначила, що обов’язковою умовою при вирішенні питання перереєстрації права власності на іпотечну нерухомість є наявність доказів отримання боржником письмової вимоги банку

Також Велика Палата зробила висновок щодо застосування закону про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті.

  1. В Україні

На Закарпатті обрушився міст: загинула туристка, фото

09:54, 4 серпня 2023
У селі Кваси жінки впали з висоти 20 метрів.
На Закарпатті обрушився міст: загинула туристка, фото
Фото: ДСНС
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У четвер, 3 серпня, у селі Кваси Рахівського району Закарпатської області три жінки впали із пішохідного навісного мосту через Річку Чорна Тиса. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У результаті інциденту одна жінка загинула, а дві отримали поранення.

Потерпілими є жительки Київської області, які котрі відпочивали у одному з готелів Рахівщини. Пізно ввечері вони проходили мостом, який у цей час частково обвалився. Жінки впали у річку з висоти 20 метрів.

Попри старання медиків 54-річна постраждала жінка померла у автомобілі «швидкої допомоги». Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості госпіталізували до Рахівської районної лікарні. Після надання допомоги, одну з жінок медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

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