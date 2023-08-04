На Закарпатье обрушился мост: погибла туристка, фото

В селе Квасы женщины упали с высоты в 20 метров.

Фото: ГСЧС

В четверг, 3 августа, в селе Квасы Раховского района Закарпатской области три женщины упали с навесного пешеходного моста через Речку Черная Тиса. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В результате инцидента одна женщина погибла, а две получили ранения.

Пострадали жители Киевской области, которые отдыхали в одной из гостиниц Раховщины. Поздно вечером они проходили по мосту, который в это время частично обрушился. Женщины упали в реку с высоты 20 метров.

Несмотря на старания медиков 54-летняя пострадавшая женщина умерла в автомобиле скорой помощи. Еще двоих киевлянок 1986 года рождения с травмами разной тяжести госпитализировали в Раховскую районную больницу. После оказания помощи одну из женщин медики отпустили к месту временного проживания для амбулаторного лечения.

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