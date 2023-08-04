На Закарпатті обрушився міст: загинула туристка, фото

У селі Кваси жінки впали з висоти 20 метрів.

Фото: ДСНС

У четвер, 3 серпня, у селі Кваси Рахівського району Закарпатської області три жінки впали із пішохідного навісного мосту через Річку Чорна Тиса. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У результаті інциденту одна жінка загинула, а дві отримали поранення.

Потерпілими є жительки Київської області, які котрі відпочивали у одному з готелів Рахівщини. Пізно ввечері вони проходили мостом, який у цей час частково обвалився. Жінки впали у річку з висоти 20 метрів.

Попри старання медиків 54-річна постраждала жінка померла у автомобілі «швидкої допомоги». Ще двох киянок 1986 року народження з травмами різної важкості госпіталізували до Рахівської районної лікарні. Після надання допомоги, одну з жінок медики відпустили до місця тимчасового проживання для амбулаторного лікування.

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