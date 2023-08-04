Литва закроет два КПП на границе с беларусью

Решение об этом должно принять правительство.

Источник фото: Д. Умбрасаса/LRT

Литва приняла решение закрыть два КПП на границе с беларусью.

Об этом «LRT» заявил вицеминистр внутренних дел страны Арнольдас Абрамовичюс.

По его словам, в ответ на передислокацию наемников группы «Вагнера» Литва планирует закрыть два из шести пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с беларусью.

«В ближайшее время будет принято решение о закрытии двух пунктов пропуска на границе. Если сегодня в Польше практически один пропускной пункт, то у нас их шесть. Одной из превентивных мер будет сокращение шести контрольно-пропускных пунктов до четырех", - заявил в пятницу радиостанции «Литовское радио» Абрамавичюс.

Рассматривается вопрос о закрытии пунктов пропуска в Шумске и Тверячюсе.

Решение об этом должно принять правительство.

Заместитель командующего Службой охраны госграницы Литвы Саулюс Некрашявичюс сообщил BNS в пятницу, что закрытие некоторых действующих пограничных пунктов на границе с Беларусью снизит риск столкновения с угрозами.

«Если мы уменьшим количество проезжающих, мы также уменьшим угрозы», — пояснил он.

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