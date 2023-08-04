У Києві пасажири тепер можуть створювати одноразові QR-квитки з лімітованих проїзних

Якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну карту, учнівський або студентський і забув пластик вдома, то в розділі «Транспортна карта» можна створити QR-квитки, що дійсні до кінця дня.

Зображення: facebook.com/KyivDigital

У міському застосунку Київ Цифровий з’явилася можливість створювати одноразові QR-квитки з лімітованих проїзних – від 23 до 124 поїздок, дійсних до кінця місяця.

Якщо користувач придбав проїзний на пластикову транспортну карту, учнівський або студентський і забув пластик вдома, то в розділі «Транспортна карта» можна створити QR-квитки, що дійсні до кінця дня.

Якщо пасажир не скористається створеним QR-квитком до опівночі, поїздка просто повернеться назад на транспортну карту.

Можливість доступна і для цифрової транспортної карти.

Як зазначають у КМДА, до оновленої версії Київ Цифровий додали й інші вдосконалення за відгуками користувачів. Відтепер на зображені транспортної картки буде відображення як дійсного проїзного, так і придбаного на наступний місяць.

Також у разі помилкової прив’язки цифрової карти до пластикової банківської картки користувачі Android отримають персоналізоване пуш-повідомлення з проханням перепідв’язки.

Окрім цього, додали обмеження для видалення цифрової транспортної карти лише через службу підтримки – з метою захисту користувачів від випадкового видалення карти.

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