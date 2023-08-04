Від столиці – фронту: Київ виділив 40 млн грн на техніку для 3 ОШБ

Київ збільшить фінансування ЗСУ, вже 40 млн грн направлено на потреби 3 ОШБ.

Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 мільярдів гривень. Додаткові кошти на підтримку ЗСУ, які були виділені за ініціативою мера Києва Віталія Кличка з бюджету міста під час засідання Київради 25 липня, вже скеровані на придбання необхідної техніки для військових на передовій. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада в Telegram.

Так, 40 мільйонів гривень виділено на фронтові потреби Третьої окремої штурмової бригади, яка сьогодні продовжує виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Кошти скеровано на придбання автівок, дронів, іншої техніки та забезпечення необхідним бійців бригади.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.