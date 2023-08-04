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На відміну від парламенту, суд не встановлює абстрактні правила поведінки для всіх життєвих ситуацій, які підпадають під дію певної норми права, - Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду окреслила, що є причинами для відступу від висловленого раніше висновку.

За правилами якого судочинства розглядається спір з державою про відшкодування шкоди, завданої незаконним відстороненням від посади: позиція ВП ВС

У цій справі позивач звернувся до прокурора з проханням визначити розмір відшкодування заробітку, втраченого внаслідок відсторонення від посади під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке згодом прокурор закрив за відсутністю складу злочину.

Обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: які зміни пропонують до КПК

Депутати пропонують зміни до КПК щодо розгляду клопотань про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Велика Палата розглянула справу про стягнення шкоди за пошкодження автомобіля внаслідок ДТП

В цій справі ВП Верховного Суду вирішувала питання, в яких випадках договір найму (оренди) транспортного засобу, стороною якого є ФОП, підлягає нотаріальному посвідченню.

Велика Палата ВС розглянула справу за позовом прокуратури про зобов`язання громадянина повернути земельну ділянку і визначила, що є легітимною метою втручання держави

Велика Палата Верховного Суду: Легітимною метою втручання держави у право особи на мирне володіння майном може бути здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або забезпечення сплати податків, інших зборів чи штрафів.

  1. В Україні

Від столиці – фронту: Київ виділив 40 млн грн на техніку для 3 ОШБ

17:16, 4 серпня 2023
Київ збільшить фінансування ЗСУ, вже 40 млн грн направлено на потреби 3 ОШБ.
Від столиці – фронту: Київ виділив 40 млн грн на техніку для 3 ОШБ
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Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 мільярдів гривень. Додаткові кошти на підтримку ЗСУ, які були виділені за ініціативою мера Києва Віталія Кличка з бюджету міста під час засідання Київради 25 липня, вже скеровані на придбання необхідної техніки для військових на передовій. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада в Telegram.

Так, 40 мільйонів гривень виділено на фронтові потреби Третьої окремої штурмової бригади, яка сьогодні продовжує виконувати бойові завдання на Бахмутському напрямку.

Кошти скеровано на придбання автівок, дронів, іншої техніки та забезпечення необхідним бійців бригади.

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