У Грузії на території гірського курорту Шові стався зсув: фото та відео

У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости.

Джерело фото: NEWSGEORGIA / Новини-Грузія

У грузинському курортному селищі Шові вдень 3 серпня стався зсув грунту. У регіоні пошкоджено лінії електропередачі, зруйновано дороги та мости, повідомляє видання «NEWSGEORGIA».

Як повідомив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі, станом на зараз, відомо про 11 загиблих внаслідок зсуву ґрунту.

Також міністр оборони Грузії повідомив, що для допомоги ухвалено рішення залучити армію.

«Ми почнемо мобілізацію за кілька годин. У нас є відповідна техніка, з якою вони прибудуть, у нас є спеціальні мости, якими ми скористаємося у разі потреби», - сказав міністр оборони Джуаншер Бурчуладзе ЗМІ.

Шові – курортне селище у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті, в Онському муніципалітеті. Курорт Шові розташований на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря.

Джерело фото і відео: NEWSGEORGIA / Новини-Грузія

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