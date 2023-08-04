В Грузии на территории горного курорта Шови произошел оползень: фото и видео

В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты.

Источник фото: NEWSGEORGIA / Новости-Грузия

В грузинском курортном поселке Шови днем 3 августа произошел оползень. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты. Сообщает издание «NEWSGEORGIA».

Как сообщил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили, по состоянию на данный момент известно об 11 погибших в результате оползня.

Также министр обороны Грузии сообщил, что для помощи было принято решение привлечь армию.

«Мы начнем мобилизацию через несколько часов. У нас есть соответствующая техника, с которой они прибудут, у нас есть специальные мосты, которыми мы воспользуемся в случае необходимости», - сказал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе СМИ.

Шови – курортный поселок в высокогорном регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, в Онском муниципалитете. Курорт Шови расположен на высоте 1,5 тысяч метров над уровнем моря.

Источник фото и видео: NEWSGEORGIA / Новости-Грузия

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