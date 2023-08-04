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  1. В Украине

В Одессе будут судить участников сети подпольных «фабрик» по производству духов

22:21, 4 августа 2023
БЭБ направило в суд дело о поддельных духах на 115 млн грн.
В Одессе будут судить участников сети подпольных «фабрик» по производству духов
Фото: esbu.gov.ua
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В Одессе стражи порядка разоблачили масштабное производство полного цикла контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, детективы завершили досудебное расследование по факту масштабного нелегального производства и сбыта поддельной парфюмерии. Общая стоимость арестованного имущества составляет 115 млн грн.

Отмечается, что было проведено 22 обыска на объектах производства, складах, точках реализации и по местам жительства причастных лиц. Изъято более 50 тысяч флаконов контрафактной парфюмерии известных мировых брендов и оборудования, что обеспечивало массовое производство: автоматизированную установку для разлива и смешивания жидкостей, печатный станок, емкости с концентратами и сырьем, полиграфию, упаковочную пленку, тару. Также следствие установило, что тара была доставлена на производство из соседней страны.

«В ходе досудебного расследования 11 фигурантам была избрана мера пресечения в виде залога. Ущерб, нанесенный государству, погашен частично, в размере 1,2 млн грн», - пишут в БЭБ.

За подделку духов каждому участнику организованной группы было сообщено о подозрении. Организатор подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знаков для товаров, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Десяти членам указанной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование знаков для товаров, причинившее материального ущерба в особо крупном размере, совершенного организованной группой).

Фигуранты реализовывали готовую продукцию по всей Украине. Поддельные духи продавали оптовыми партиями и в розницу через интернет-сайты, телеграмм-каналы и в торговых точках рынка «7 километр».

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