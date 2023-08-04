В Украину пришла жара – в ГСЧС напомнили, что запрещено делать

І большинстве областей устанавливается пожароопасный период.

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С сегодняшнего дня в Украине – жара. Как результат – в большинстве областей устанавливается пожароопасный период, отмечают в ГСЧС Украины.

В частности, Украинский гидрометеорологический центр сообщает: 4-6 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой, 5-6 августа и в Ивано-Франковской, Винницкой, 6 августа и в Сумской, Кировоградской, Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«При таких условиях посещение лесных массивов запрещено! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Не провоцируйте своими действиями возгорание на открытых территориях!», - подчеркнули спасатели.

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