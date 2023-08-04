В Україну прийшла спека – у ДСНС нагадали що заборонено робити

У більшості областей встановлюється пожежонебезпечний період.

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З сьогоднішнього дня в Україні – спека. Як результат – у більшості областей встановлюється пожежонебезпечний період, зазначають у ДСНС України.

Зокрема, Український гідрометеорологічний центр повідомляє: 4-6 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Донецькій, 5-6 серпня й у Івано-Франківській, Вінницькій, 6 серпня і у Сумській, Кіровоградській, Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«За таких умов відвідування лісових масивів заборонено! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки! Не провокуйте своїми діями загорання на відкритих територіях!», - наголосили рятувальники.

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