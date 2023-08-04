Компенсація за знищене житло: як подати заявку за програмою єВідновлення

В «Дії» розповіли, як подати заявку на отримання сертифікату для купівлі нового житла.

Стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Для власників домівок, які були знищені через російську агресію в «Дії» запустили сервіс, – повідомляє пресслужба «Дії».

Українці в кілька кліків можуть подати заяву про одержання житлового сертифіката для купівлі нового житла. За 3 дні вже подано 828 заяв.

Як подати заяву:

Зайдіть у Дію – Послуги – єВідновлення

Виберіть зруйнований об’єкт із переліку доступних або повідомте про пошкоджене майно, якщо не робили цього раніше

Виберіть пільгову категорію, якщо вона є

Заповніть контактні дані

Перевірте та відправте заяву

Замовте витяг про несудимість у застосунку одразу або надайте його комісії під час огляду майна.

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