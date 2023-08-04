Затверджено склад Наглядової ради КНУ імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України затвердило склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Про це повідомив офіційний сайт КНУ.
До складу ради увійшли:
Стефанчук Руслан Олексійович, Голова Верховної Ради України IX скликання, голова Наглядової ради (за згодою);
Брусило Ігор Миколайович, заступник Керівника Офісу Президента України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, заступник голови Наглядової ради (за згодою);
Карташов Павло Ігорович, директор Фонду розвитку інновацій, секретар Наглядової ради (за згодою);
Вітковський Рафал, проректор із міжнародного співробітництва Університету імені Адама Міцкевича у Познані (Республіка Польща) (за згодою);
Вітушок Марія Анатоліївна, Керівниця Апарату Офісу Президента України (за згодою);
Лісовий Оксен Васильович, Міністр освіти і науки України;
Точицький Микола Станіславович, заступник Міністра закордонних справ України (за згодою);
Умєров Рустем Енверович, голова Фонду державного майна України (за згодою);
Чорний Сергій Володимирович, директор «Бейкер Макензі Україна Б. В.» (за згодою);
Яцків Ярослав Степанович, директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, член Президії Національної академії наук України (за згодою).
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