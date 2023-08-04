Утвержден состав Наблюдательного совета КНУ имени Тараса Шевченко

В состав Наблюдательного совета КНУ вошли Руслан Стефанчук, Оксен Лисовый, Рустем Умеров и другие.

Министерство образования и науки Украины утвердило состав Наблюдательного совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил официальный сайт КНУ.

В состав совета вошли:

Стефанчук Руслан Алексеевич, Председатель Верховной Рады Украины IX созыва, председатель Наблюдательного совета (по согласию);

Брусило Игорь Николаевич, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, заместитель председателя Наблюдательного совета (по согласию);

Карташов Павел Игоревич, директор Фонда развития инноваций, секретарь Наблюдательного совета (по согласию);

Витковский Рафал, проректор по международному сотрудничеству Университета имени Адама Мицкевича в Познани (Республика Польша) (по согласию);

Витушок Мария Анатольевна, Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины (по согласию);

Лисовый Оксен Васильевич, Министр образования и Украины;

Точицкий Николай Станиславович, заместитель Министра иностранных дел Украины (по согласию);

Умеров Рустем Энверович, глава Фонда государственного имущества Украины (по согласию);

Черный Сергей Владимирович, директор «Бейкер Маккензи Украина Б. В.» (по согласию);

Яцкив Ярослав Степанович, директор Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины, член Президиума Национальной академии наук Украины (по согласию).

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