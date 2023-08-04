Компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявку по программе еВідновлення

Стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии РФ. Для владельцев домов, которые были уничтожены из-за российской агрессии в «Дии» запустили сервис, – сообщает пресс-служба «Дии».
Украинцы в несколько кликов могут подать заявление о получении жилищного сертификата для покупки нового жилья. За 3 дня уже подано 828 заявлений.
Как подать заявление:
- Зайдите в «Дию» – Услуги – еВідновлення
- Выберите разрушенный объект из перечня доступных или сообщите о поврежденном имуществе, если не делали этого раньше
- Выберите льготную категорию, если она есть
- Заполните контактные данные
- Проверьте и отправьте заявление
- Закажите выписку о несудимости в приложении сразу или предоставьте ее комиссии при осмотре имущества.
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