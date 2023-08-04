Компенсация за уничтоженное жилье: как подать заявку по программе еВідновлення

В «Дие» рассказали, как подать заявку на получение сертификата для покупки нового жилья.

Стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной агрессии РФ. Для владельцев домов, которые были уничтожены из-за российской агрессии в «Дии» запустили сервис, – сообщает пресс-служба «Дии».

Украинцы в несколько кликов могут подать заявление о получении жилищного сертификата для покупки нового жилья. За 3 дня уже подано 828 заявлений.

Как подать заявление:

- Зайдите в «Дию» – Услуги – еВідновлення

- Выберите разрушенный объект из перечня доступных или сообщите о поврежденном имуществе, если не делали этого раньше

- Выберите льготную категорию, если она есть

- Заполните контактные данные

- Проверьте и отправьте заявление

- Закажите выписку о несудимости в приложении сразу или предоставьте ее комиссии при осмотре имущества.

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