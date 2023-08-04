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  1. В Україні

В Одесі судитимуть учасників мережі підпільних «фабрик» із виробництва парфумів

22:21, 4 серпня 2023
БЕБ скерувало до суду справу про підроблені парфуми на 115 млн грн.
В Одесі судитимуть учасників мережі підпільних «фабрик» із виробництва парфумів
Фото: esbu.gov.ua
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В Одесі правоохоронці викрили масштабне виробництво повного циклу контрафактної парфумерної продукції відомих світових брендів.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, детективи завершили досудове розслідування за фактом масштабного нелегального виробництва та збуту підробленої парфумерії. Загальна вартість арештованого майна сягає 115 млн грн.

Зазначається, що було проведено 22 обшуки на об’єктах виробництва, складах, точках реалізації та за місцями проживання причетних осіб. Вилучено понад 50 тисяч флаконів контрафактної парфумерії відомих світових брендів та обладнання, що забезпечувало масове виробництво: автоматизовану установку для розливу та змішування рідин, друкарський верстат, ємності з концентратами та сировиною, поліграфію, пакувальну плівку, тару. Також, слідство встановило, що тара була доставлена на виробництво із сусідньої країни.

«У ході досудового розслідування 11 фігурантам було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Збитки, нанесені державі,  погашено частково, у розмірі 1,2 млн грн», - пишуть в БЕБ.

За підробку парфумів кожному учаснику організованої групи було повідомлено про підозру. Організатор підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). Десятьом членам вказаної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою).

Фігуранти реалізовували готову продукцію по всій Україні. Підроблені парфуми продавали оптовими партіями та у роздріб через інтернет-сайти, телеграм-канали та у торгових точках ринку «7 кілометр».

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