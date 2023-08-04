Гибель ребенка в летнем лагере в Киевской области: полиция сообщила новые подробности

Правоохранители уже задержали тренера, который повел детей купаться.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киевской области во время отдыха в летнем лагере утонул 10-летний мальчик.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что родители нашли первое лучшее объявление о детском лагере, на улице передали сына «воспитателю», а 3 августа приехали в морг забрать тело ребенка.

По его словам, тренер, отвечавший за жизнь воспитанников, сейчас задержан. За оставление в опасности, что имело смертельные последствия для ребенка, 36-летнему «воспитателю» грозит до 8 лет лишения свободы.

«Шокирует то, что летний лагерь до сих пор не предоставил правоохранителям ни одного документа о своей деятельности. И это сомнительное учреждение и сами родители нарушили все правила безопасности и пока не случилась беда, чихать хотели на риск для жизни ребенка», - заявил Андрей Небитов.

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