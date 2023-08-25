Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

25 августа состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по избранию главы Службы судебной охраны. Члены Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны 25 августа избрали главу Комиссии.

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия от прокуратуры Олег Кандзюба. За кандидатуру Олега Кандзюбы проголосовали два других члена Конкурсной комиссии – член ВСП Татьяна Бондаренко и директор департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности ГСА Виолета Мышкина.

Другого кандидата на должность главы Комиссии, члена ВСП Виталия Салихова, поддержал член Совета судей Украины, судья Верховного Суда Егор Краснов.

Напомним, ранее мы писали о кандидатах, подавших документы на должность главы Службы судебной охраны.

Автор: Вячеслав Хрипун

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