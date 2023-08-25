Конкурсна комісія з обрання керівника Служби судової охорони визначилася з головою

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюбу.

25 серпня відбулося перше засідання Конкурсної комісії з обрання голови Служби судової охорони. Члени Конкурсної комісії з обрання голови Служби судової охорони 25 серпня обрали голову Комісії.

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя від прокуратури Олега Кандзюбу. За кандидатуру Олега Кандзюби проголосували два інших члена Конкурсної комісії - член ВРП Тетяна Бондаренко та директор департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ДСА Віолета Мишкіна.

Іншого кандидата на посаду голови Комісії, члена ВРП Віталія Саліхова, підтримав член Ради суддів України, суддя Верховного Суду Єгор Краснов.

Нагадаємо, раніше ми писали про кандидатів, які подали документи на посаду голови Служби судової охорони.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.