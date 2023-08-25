Утопила детей в водоеме: в Ровенской области женщину подозревают в убийстве двух сыновей

Погибшим мальчикам было 6 и 7 лет.

В Ровенской области 42-летняя женщина подозревается в убийстве двух сыновей. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, 23 августа она утопила сыновей 7 и 6 лет в водоеме в пределах бывшего карьера в Варасском районе.

Она погрузила старшего сына в воду и удерживала в таком положении до момента остановки им сопротивления.

Выйдя на берег, взяла за руку младшего сына и повела его к деревянному помосту, под которым была значительная глубина, и толкнула в воду, зная, что тот не умеет плавать.

Правоохранители задержали женщину, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Одессе горе-мать заставляла 9-летнего мальчика зарабатывать деньги, содержать ее и платить за квартиру.

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