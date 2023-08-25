Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС

Рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС було прийнято після внутрішньої перевірки служби.

Фото: 4vlada.com

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі», - повідомив Ігор Клименко.

Раніше очільник МВС Клименко анонсував зміни у ДСНС. Таку заяву міністр зробив після того, як п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС під час авіакатастрофи у Броварах.

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