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Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

На зарплати дисциплінарним інспекторам у 2024 році необхідно 50 млн грн, — ВРП

Посадовий оклад керівника Служби складатиме більше 100 тисяч грн, а дисциплінарного інспектора – близько 80 тисяч, але Мінфін не врахував потребу у граничних видатках на 2024 рік.

Конкурсна комісія з обрання керівника Служби судової охорони визначилася з головою

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюбу.

Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

  1. В Україні

Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС

12:24, 25 серпня 2023
Рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС було прийнято після внутрішньої перевірки служби.
Сергія Крука звільнено з посади голови ДСНС
Фото: 4vlada.com
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

За його словами, виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

«Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі», - повідомив Ігор Клименко.

Раніше очільник МВС Клименко анонсував зміни у ДСНС. Таку заяву міністр зробив після того, як п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС під час авіакатастрофи у Броварах.

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