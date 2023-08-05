Глава МВД Клименко анонсировал перемены в ГСЧС

ВГСЧС ведутся внутренние проверки.

Источник фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в ГСЧС ведутся внутренние проверки.

«О ДСНС

В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок.

Будут перемены», - написал Клименко.

Такое заявление министр сделал после того, как пяти чиновникам ГСЧС избрали меру пресечения по делу о гибели руководства МВД во время авиакатастрофы в Броварах.

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