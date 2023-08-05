Очільник МВС Клименко анонсував зміни у ДСНС

У ДСНС тривають внутрішні перевірки.

Джерело фото: mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що у ДСНС тривають внутрішні перевірки.

«Щодо ДСНС

Найближчим часом оприлюднимо результати внутрішніх перевірок.

Будуть зміни», - написав Клименко.

Таку заяву міністр зробив після того, як п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід у справі про загибель керівництва МВС під час авіакатастрофи у Броварах.

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