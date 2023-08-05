Зірки світового футболу прибувають до Лондона, де відбудеться благодійний матч Game4Ukraine: фото

Благодійний матч для України пройде 5 серпня о 20:00 на Стемфорд Брідж у Лондоні.

До Лондона прибуваються зірки світового футболу, де 5 серпня відбудеться благодійний матч Game4Ukraine.

Про це повідомляє United24.

Так, ввечері 5 серпня о 20:00 на Стемфорд Брідж у Лондоні пройде благодійний матч для України Game4Ukraine. На поле вийдуть команди, капітанами яких стали Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

У складах команд буде величезна кількість зірок футболу.

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