Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховному Суді повідомили про чергові фінансові проблеми – що відомо

Втім, премії на рівні 30% для працівників апарату Суду до кінця року забезпечити вдасться.

Законотворчість депутата від «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького загрожує промисловому безвізу, - висновок Мінекономіки

Депутат від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький реєструє однакові законопроекти під різними номерами, які загрожують промисловому безвізу та призведуть до зростання цін на автомобілі.

Давид Арахамія пропонує штрафувати водіїв за гучні звуки на 17 тисяч грн

У разі повторного порушення водіям буде загрожувати штраф в 34 тисячі грн.

Набрали чинності зміни у бронюванні залів судових засідань інших судів у підсистемі відеоконференцзв’язку

Наказом ДСА Інструкція доповнена новим розділом про бронювання залів судових засідань інших судів для проведення відеоконференцій.

Верховний Суд зробив висновок щодо часових меж подання заяви про стягнення витрат на правову допомогу

У суду не виникне підстав для розподілу витрат на правову допомогу шляхом ухвалення додаткового судового рішення відповідно до статті 252 КАСУ, коли заява про розподіл цих витрат, як і докази, які ці витрати підтверджують, будуть подані суду вже після того, як цей суд розгляне справу й ухвалить відповідне рішення, - позиція Верховного Суду.

  1. У світі

Зірки світового футболу прибувають до Лондона, де відбудеться благодійний матч Game4Ukraine: фото

14:02, 5 серпня 2023
Благодійний матч для України пройде 5 серпня о 20:00 на Стемфорд Брідж у Лондоні.
Зірки світового футболу прибувають до Лондона, де відбудеться благодійний матч Game4Ukraine: фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

До Лондона прибуваються зірки світового футболу, де 5 серпня відбудеться благодійний матч Game4Ukraine.

Про це повідомляє United24.

Так, ввечері 5 серпня о 20:00 на Стемфорд Брідж у Лондоні пройде благодійний матч для України Game4Ukraine. На поле вийдуть команди, капітанами яких стали Андрій Шевченко та Олександр Зінченко.

У складах команд буде величезна кількість зірок футболу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Сас
    Сергій Сас
    суддя Конституційного Суду України
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді