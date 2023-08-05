Звезды мирового футбола прибывают в Лондон, где состоится благотворительный матч Game4Ukraine: фото

Благотворительный матч для Украины пройдет 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

В Лондон прибывают звезды мирового футбола, где 5 августа состоится благотворительный матч Game4Ukraine.

Об этом сообщает United24.

Так, вечером 5 августа в 20:00 на Стэмфорд Бридж в Лондоне пройдет благотворительный матч для Украины Game4Ukraine. На поле выйдут команды, капитанами которых стали Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

В составах команд будет огромное количество звезд футбола.

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