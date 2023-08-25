Педагогам планують змінити правила формування зарплати: Михайло Федоров повідомив деталі

Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати, — наголосив міністр цифрової трансформації.

В Україні планують змінити правила формування заробітної плати педагогам. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, влада має конкретні напрацювання в цьому напрямі, а також зібрано найкращий світовий досвід формування зарплати педагогів.

"Що стосується педагогів. Найголовніше, це і позиція президента, і позиція міністра освіти, ми маємо змінити умови праці, ми маємо змінити правила формування заробітної плати. Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати", - сказав він.

Федоров наголосив на важливості того, щоб працівники освіти не думали про будь-які інші потреби, крім того, як надихати дітей на навчання.

"Найголовніше, нам потрібно для людей, які сьогодні в системі освіти, створити умови, щоб вони не думали про якісь інші потреби, крім того, як надихати дітей на навчання. І зробити так, щоб люди, які не в системі або залишили систему, але хочуть служити дітям, батькам і країні, повернулися в систему. А без змін заробітної плати це зробити просто неможливо", - додав міністр.

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