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  1. В Украине

Сбыт метадона на территории киевского СИЗО: организатор и исполнители сообщены о подозрении

07:20, 29 августа 2023
По данным следствия, один из участников преступной группы, содержащийся в следственном изоляторе, организовал незаконную схему снабжения и сбыта наркотического средства на территории Киева и в СИЗО.
Сбыт метадона на территории киевского СИЗО: организатор и исполнители сообщены о подозрении
Фото: gp.gov.ua
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Сообщено о подозрении трем участникам преступной группы, которые снабжали и сбывали синтетическое наркотическое средство «метадон» на территории столицы и ГУ «Киевский следственный изолятор». Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, один из участников преступной группы, содержащийся в следственном изоляторе, организовал незаконную схему снабжения и сбыта наркотического средства на территории города Киева и в СИЗО.

«Находясь под стражей, он в телефонном режиме руководил действиями своих подельников, подыскивал «покупателей» наркотических средств, организовывал приобретение и сбыт «товара», в том числе на территории режимного учреждения. Также он лично собирал денежные средства по продаже наркотиков и распределял между участниками прибыль», — говорится в сообщении.

По результатам проведения обысков в камере подозреваемого изъяли мобильный телефон и пакет с наркотическим средством. По местам жительства его подельников изъяли 17 мобильных телефонов, 6 сим-карт, предметы, внешне похожие на пистолет, 4 магазина к оружию, 17 патронов, денежные средства в сумме 9 600 грн и 1 950 долларов, пакеты с веществами, похожими на наркотические, весы для взвешивания наркотиков, самодельные приспособления для употребления наркотических веществ, флэш-карты, банковские карты, стартовые пакеты и черные записи.

Фото: gp.gov.ua

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