Збут метадону на території київського СІЗО: організатору та виконавцям повідомлено про підозру

За даними слідства, один із учасників злочинної групи, який утримується в слідчому ізоляторі, організував незаконну схему постачання та збуту наркотичного засобу на території Києва та до СІЗО.

Фото: gp.gov.ua

Повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної групи, які постачали та збували синтетичний наркотичний засіб «метадон» на території столиці та ДУ «Київський слідчий ізолятор». Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, один із учасників злочинної групи, який утримується в слідчому ізоляторі, організував незаконну схему постачання та збуту наркотичного засобу на території міста Києва та до СІЗО.

«Перебуваючи під вартою, він в телефонному режимі керував діями своїх спільників, підшуковував «покупців» наркотичних засобів, організовував придбання та збут «товару», у тому числі на території режимної установи. Також він особисто збирав грошові кошти з продажу наркотиків та розподіляв між учасниками прибуток», — йдеться у повідомленні.

За результатами проведення обшуків у камері підозрюваного вилучили мобільний телефон та пакет з наркотичним засобом. За місцями проживання його спільників вилучили 17 мобільних телефонів, 6 сім-карт, предмети, зовні схожі на пістолет, 4 магазина до зброї, 17 набоїв, грошові кошти у сумі 9 600 грн та 1 950 доларів, пакети з речовинами, схожими на наркотичні, ваги для зважування наркотиків, саморобні пристрої для вживання наркотичних речовин, флеш-карти, банківські картки, стартові пакети та чорнові записи.

Фото: gp.gov.ua

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