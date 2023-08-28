Новий український дрон «Великий Бандерик»: переваги бойового агрегата, фото

Безпілотник «Великий Бандерик» українського виробництва, допущений Міноборони у квітні цього року до експлуатації, вже застосовується на фронті, – повідомляє Міністерства оборони України.
Дрон вважають втіленням передових ідей за наступні
- 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
- навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;
- мультифункціональна система скидування – точна доставка різних типів боєприпасів;
- віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.
Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат. Він успішно виконував завдання попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.
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