Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд розглянув кримінальну справу, де директора ТОВ обвинувачували у невиконанні судового рішення, і нагадав, що є об’єктивною стороною цього злочину

Керівницю ТОВ обвинувачували у тому, що вона, знаючи про існування судового рішення, після отримання матеріалів виконавчого провадження, продовжувала експлуатацію об`єкту, шляхом надання в оренду власного нерухомого майна.

Уряд не знайшов грошей для апаратів судів — петиція до Президента поки що не дала результату

Міністерство фінансів послалося на дані Державної судової адміністрації, згідно з якими середня зарплата в апаратах судів складає 14,8 тис. гривень.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

Кабмін розширив повноваження Державної податкової служби

Внесені зміни до Положення про Державну податкову службу України.

Майно Окружного адмінсуду Києва передадуть Господарському суду Києва

Господарський суд Києва отримає монітори, ноутбуки, системні блоки, сканер.

  1. Фото
  2. / В Україні

Новий український дрон «Великий Бандерик»: переваги бойового агрегата, фото

20:56, 28 серпня 2023
Безпілотник «Великий Бандерик» українські військові успішно застосовують на фронті.
Новий український дрон «Великий Бандерик»: переваги бойового агрегата, фото
Джерело фото: Міністерства оборони України
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Безпілотник «Великий Бандерик» українського виробництва, допущений Міноборони у квітні цього року до експлуатації, вже застосовується на фронті, – повідомляє Міністерства оборони України.

Дрон вважають втіленням передових ідей за наступні

  • 8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;
  • навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;
  • мультифункціональна система скидування – точна доставка різних типів боєприпасів;
  • віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.

Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат. Він успішно виконував завдання попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    голова Подільського районного суду міста Києва