Новий український дрон «Великий Бандерик»: переваги бойового агрегата, фото

Безпілотник «Великий Бандерик» українські військові успішно застосовують на фронті.

Джерело фото: Міністерства оборони України

Безпілотник «Великий Бандерик» українського виробництва, допущений Міноборони у квітні цього року до експлуатації, вже застосовується на фронті, – повідомляє Міністерства оборони України.

Дрон вважають втіленням передових ідей за наступні

8 потужних моторів – забезпечують надійну роботу;

навантаження до 31,5 кг – готовність до різноманітних завдань;

мультифункціональна система скидування – точна доставка різних типів боєприпасів;

віддалене керування з будь-якої точки світу – забезпечується універсальною наземною станцією.

Вітчизняний октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат. Він успішно виконував завдання попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

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