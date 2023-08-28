Новый украинский дрон «Большой Бандерик»: преимущества боевого агрегата, фото

Беспилотник «Большой Бандерик» украинского производства, допущенный Минобороны в апреле этого года к эксплуатации, уже применяется на фронте, – сообщает Министерства обороны Украины.
Дрон считают воплощением передовых идей за следующие
- 8 мощных моторов - обеспечивают надежную работу;
- нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;
- мультифункциональная система сброса - точная доставка различных типов боеприпасов;
- удаленное управление из любой точки мира - обеспечивается универсальной наземной станцией.
Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат. Он успешно выполнял задачи, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.
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