Новый украинский дрон «Большой Бандерик»: преимущества боевого агрегата, фото

Беспилотник «Большой Бандерик» украинские военные успешно применяют на фронте.

Источник фото: Министерства обороны Украины

Беспилотник «Большой Бандерик» украинского производства, допущенный Минобороны в апреле этого года к эксплуатации, уже применяется на фронте, – сообщает Министерства обороны Украины.

Дрон считают воплощением передовых идей за следующие

8 мощных моторов - обеспечивают надежную работу;

нагрузка до 31,5 кг - готовность к различным задачам;

мультифункциональная система сброса - точная доставка различных типов боеприпасов;

удаленное управление из любой точки мира - обеспечивается универсальной наземной станцией.

Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат. Он успешно выполнял задачи, несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЭБ-оборудования, которое было на полигоне.

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