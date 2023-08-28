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До 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат, — Оксен Лісовий

14:14, 28 серпня 2023
МОН планує реалізувати глобальну реформу оплати праці вчителів.
До 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат, — Оксен Лісовий
Фото: МОН
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Міністерство освіти і науки планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл, яка має бути зрозумілою та прогнозованою. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на серпневій конференції "Освіта єднає".

За його словами, у 2023-2024 році будуть сформовані нові підходи до системи оплати праці педагогів, а у 2024-2025 вже стартує перший пілотний проект, до якого планується включити 500 шкіл.

Міністр освіти повідомив, що єдина тарифна сітка – це "інструмент радянських часів, який уже "зламано"". Відповідно до сучасної системи нарахування зарплати посадовий оклад може складати менше ніж половину зарплати педагога – він охоплює лише 18 годин уроків, натомість існують 59 різних надбавок і доплат.

У межах реформи з цією метою заплановано:

  • створення нових методик оцінювання і кваліфікаційних вимог;
  • розробка програми сертифікації та запуск пілотного етапу;
  • сертифікація всіх учителів (50 тисяч на рік).

Результати реформи на 2030 рік мають бути такими:

  • базова ставка вчителів має складати від 80% зарплати (вона залежатиме тільки від стажу роботи (3-5 підвищень) без додаткових атестацій);
  • доплати складатимуть до 20% (наприклад, за роботу в спеціальних закладах освіти);
  • засновники закладів освіти зможуть також встановлювати регіональні надбавки;
  • директори шкіл зможуть встановлювати премії для освітян за результатами роботи.

“Збільшити зарплати педагогів під час війни дуже складно, але ми можемо змінити систему їх нарахування вже зараз”, – додав Лісовий.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують змінити правила формування заробітної плати педагогам. 

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