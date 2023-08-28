До 2030 року зарплата вчителів на 80% складатиметься з посадового окладу і на 20% з доплат, — Оксен Лісовий

МОН планує реалізувати глобальну реформу оплати праці вчителів.

Фото: МОН

Міністерство освіти і науки планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл, яка має бути зрозумілою та прогнозованою. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий під час виступу на серпневій конференції "Освіта єднає".

За його словами, у 2023-2024 році будуть сформовані нові підходи до системи оплати праці педагогів, а у 2024-2025 вже стартує перший пілотний проект, до якого планується включити 500 шкіл.

Міністр освіти повідомив, що єдина тарифна сітка – це "інструмент радянських часів, який уже "зламано"". Відповідно до сучасної системи нарахування зарплати посадовий оклад може складати менше ніж половину зарплати педагога – він охоплює лише 18 годин уроків, натомість існують 59 різних надбавок і доплат.

У межах реформи з цією метою заплановано:

створення нових методик оцінювання і кваліфікаційних вимог;

розробка програми сертифікації та запуск пілотного етапу;

сертифікація всіх учителів (50 тисяч на рік).

Результати реформи на 2030 рік мають бути такими:

базова ставка вчителів має складати від 80% зарплати (вона залежатиме тільки від стажу роботи (3-5 підвищень) без додаткових атестацій);

доплати складатимуть до 20% (наприклад, за роботу в спеціальних закладах освіти);

засновники закладів освіти зможуть також встановлювати регіональні надбавки;

директори шкіл зможуть встановлювати премії для освітян за результатами роботи.

“Збільшити зарплати педагогів під час війни дуже складно, але ми можемо змінити систему їх нарахування вже зараз”, – додав Лісовий.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні планують змінити правила формування заробітної плати педагогам.

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