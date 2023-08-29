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ПФУ запровадив новий сервіс подання заяв щодо страхових виплат

10:37, 29 серпня 2023
Заяви на страхові виплати можна подати онлайн.
ПФУ запровадив новий сервіс подання заяв щодо страхових виплат
Зображення: freepik.com
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Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.

Як розповіли у ПФУ, відтепер постраждалі особи або члени їх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:

  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
  • заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
  • заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
  • заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
  • заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).

Алгоритм дій наступний:

  1. Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Заява на страхову виплату».
  3. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку «Продовжити».
  4. У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
  5. У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.
  6. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку «Сформувати заяву».
  7. Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.

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