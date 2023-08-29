ПФУ запровадив новий сервіс подання заяв щодо страхових виплат

Пенсійний фонд України запровадив новий сервіс подання заяв щодо призначення/перерахунку/продовження страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням.
Як розповіли у ПФУ, відтепер постраждалі особи або члени їх сімей, які авторизувалися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), для одержання відповідних страхових виплат можуть подати онлайн:
- заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві (професійним захворюванням);
- заяву про призначення/перерахунок/продовження страхової виплати у зв’язку зі смертю годувальника;
- заяву про відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов’язані з цим ритуальні послуги;
- заяву про здійснення страхової виплати (поновлення або добровільне припинення виплати, виплата недоотриманих страхових сум тощо);
- заяву про компенсацію витрат (компенсація проїзду, витрат на житло).
Алгоритм дій наступний:
- Заходимо в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України з допомогою КЕП.
- В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» обираємо опцію «Заява на страхову виплату».
- Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку «Продовжити».
- У спливаючому вікні «Заяви на страхову виплату» з наданого переліку обираємо саме той тип заяви, який потрібно.
- У заяві заповнюємо всі обов’язкові поля, позначені зірочкою: вносимо загальні та адресні дані заявника, зазначаємо інформацію про страховий випадок, вказуємо дані для призначення страхової виплати, додаємо скан-копії необхідних документів.
- Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку «Сформувати заяву».
- Перевіряємо дані сформованої заяви, підписуємо КЕП та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
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