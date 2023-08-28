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Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

Ухилення від призову створює в очах громадян негативне враження безкарності, - Харківський апеляційний суд скасував покарання з випробуванням для ухилянта

Харківський апеляційний суд скасував ухилянту можливість відбуття покарання з випробуванням, зазначивши, що ухилення від призову на військову службу створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності.

  1. В Україні

Затримали колаборанта, який вступив до «мвс рф» та фабрикував справи проти українців

19:50, 28 серпня 2023
СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців.
Затримали колаборанта, який вступив до «мвс рф» та фабрикував справи проти українців
Джерело фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта з Куп'янська, який співпрацював з російськими окупантами під час тимчасової окупації Харківщини, – повідомили в СБУ.

Виявилося, що це 31-річний житель Куп'янська. Під час періоду окупації міста, він висунув свою «кандидатуру» для приєднання до створеного російськими загарбниками «управління МВС у Харківській області».

Далі він був призначений «оперуповноваженим відділу карного розшуку» в окупованому регіоні. У цій ролі він виконував завдання окупантів, спрямовані на репресії проти активістів опору в регіоні.

Він брав участь в «облавах» на приватні будинки українських патріотів та доставці їх до відділку окупаційної поліції. Тут він брав відбитки пальців у жертв і передавав ці дані для складання фальшивих «карних справ», які використовувалися для ув'язнення людей в російських в'язницях.

Після звільнення міста він намагався уникнути відповідальності, ховаючись на території регіону. Однак працівники СБУ встановили місцезнаходження та затримали його.

Зараз слідчі СБУ повідомили про підозру згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

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