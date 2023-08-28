Затримали колаборанта, який вступив до «мвс рф» та фабрикував справи проти українців

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф», щоб фабрикувати справи проти українців.

Джерело фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта з Куп'янська, який співпрацював з російськими окупантами під час тимчасової окупації Харківщини, – повідомили в СБУ.

Виявилося, що це 31-річний житель Куп'янська. Під час періоду окупації міста, він висунув свою «кандидатуру» для приєднання до створеного російськими загарбниками «управління МВС у Харківській області».

Далі він був призначений «оперуповноваженим відділу карного розшуку» в окупованому регіоні. У цій ролі він виконував завдання окупантів, спрямовані на репресії проти активістів опору в регіоні.

Він брав участь в «облавах» на приватні будинки українських патріотів та доставці їх до відділку окупаційної поліції. Тут він брав відбитки пальців у жертв і передавав ці дані для складання фальшивих «карних справ», які використовувалися для ув'язнення людей в російських в'язницях.

Після звільнення міста він намагався уникнути відповідальності, ховаючись на території регіону. Однак працівники СБУ встановили місцезнаходження та затримали його.

Зараз слідчі СБУ повідомили про підозру згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмиснику загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

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