У Києві зафіксували ще три температурні рекорди

У столиці ніч на понеділок виявилася найтеплішою з 2022 року.

У понеділок, 28 серпня, у столиці зафіксовали три температурних рекорди. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що ніч на понеділок виявилася найтеплішою, адже стовпчик термометра не опускався нижче за поділку +21,3°С. Попередній рекорд нічної температури 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С.

Крім того, максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

А середньодобова температура повітря виявилася найвищою за час проведення спостережень і становила +27,8°С. Це перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму — на 9,3°С.

Раніше ми писали, що у Києві 27 серпня зафіксували три температурні рекорди.

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