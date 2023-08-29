На Львівщині водій наїхав на дворічного хлопчика у візку: дитина загинула

В момент аварії разом з дитиною була мати.

Фото: поліція

На Львівщині автомобіль наїхав на дитячий візок, в якому був дворічний хлопчик. Дитина загинула на місці ДТП. Про це повідомила пресслужба поліції.

Зазначається, що за кермом автомобіля Пежо 407 був 43-річний чоловік. В момент аварії разом з дитиною була мати.

ДТП сталася на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Раковець Львівського району.

Винуватцю аварії загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За даними Варта1, гальмівний шлях авто складав близько 100 метрів, гальмувати водій почав за 15 метрів до пішохідного переходу. Автомобіль отримав пошкодження лівої частини.

З візочка випала вся середина разом з дитиною, колеса з візка вилетіли.

Раніше ми писали, на Вінниччині сталася смертельна ДТП, в якій загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

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