На Вінниччині сталася смертельна ДТП – загинуло 12 людей, серед яких 6 дітей

Загинули водій легковика та 11 його пасажирів.

На Вінниччині поблизу с. Бродецьке сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. ДТП, у якому загинуло 12 осіб, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років сталося 22 серпня ввечері.

У поліції Вінницької області повідомили, що за попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів.

42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

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