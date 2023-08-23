На Виннитчине произошло смертельное ДТП – погибли 12 человек, среди которых 6 детей

Погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров.

На Виннитчине возле с. Бродецкое случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. ДТП, в котором погибли 12 человек, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет произошло 22 августа вечером.

В полиции Винницкой области сообщили, что по предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров.

42-летний водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению причин и обстоятельств аварии.

По факту дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 в. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.