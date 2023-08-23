россия продолжает закупать запчасти для самолетов, обходя санкции, – СМИ

Ряд стран, которые не ввели санкции против рф, продолжают поставлять агрессору запчасти для самолетов.

Источник фото: ТАСС

С мая прошлого года до июня 2023 года российские авиакомпании приобрели запасные части на сумму не менее 1,2 млрд долларов в обход санкциям. Однако, эта цифра может не учитывать все поставки, – сообщает Reuters.

Оборудование, которое было закуплено, варьировалось от важных элементов, необходимых для поддержания воздушных судов в исправном состоянии, таких как устройства от Northrop Grumman, клапаны для регулирования давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до обычных запасных частей, как кофеварки, телефонные аппараты бортпроводников и сиденья для унитазов.

Данные таможенных записей свидетельствуют, что эти детали попадали в россию через посредников в странах, таких как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Кыргызстан. Поскольку ни одна из этих стран не ввела санкции против рф.

Отмечается, что сумма в 1,2 млрд долларов может недооценивать общую стоимость авиационных запчастей, импортируемых за рассматриваемый период. Эта цифра учитывает только поставки, направленные непосредственно на российские авиакомпании или их подразделения по техническому обслуживанию, и не охватывает детали, которые были отправлены другим компаниям в россии.

Согласно данным росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров, по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.

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