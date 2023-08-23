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На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. В мире

россия продолжает закупать запчасти для самолетов, обходя санкции, – СМИ

17:55, 23 августа 2023
Ряд стран, которые не ввели санкции против рф, продолжают поставлять агрессору запчасти для самолетов.
россия продолжает закупать запчасти для самолетов, обходя санкции, – СМИ
Источник фото: ТАСС
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С мая прошлого года до июня 2023 года российские авиакомпании приобрели запасные части на сумму не менее 1,2 млрд долларов в обход санкциям. Однако, эта цифра может не учитывать все поставки, – сообщает Reuters.

Оборудование, которое было закуплено, варьировалось от важных элементов, необходимых для поддержания воздушных судов в исправном состоянии, таких как устройства от Northrop Grumman, клапаны для регулирования давления в кабине, дисплеи в кабине и шасси, до обычных запасных частей, как кофеварки, телефонные аппараты бортпроводников и сиденья для унитазов.

Данные таможенных записей свидетельствуют, что эти детали попадали в россию через посредников в странах, таких как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Кыргызстан. Поскольку ни одна из этих стран не ввела санкции против рф.

Отмечается, что сумма в 1,2 млрд долларов может недооценивать общую стоимость авиационных запчастей, импортируемых за рассматриваемый период. Эта цифра учитывает только поставки, направленные непосредственно на российские авиакомпании или их подразделения по техническому обслуживанию, и не охватывает детали, которые были отправлены другим компаниям в россии.

Согласно данным росстата, в июне российские авиакомпании перевезли 10,1 млн пассажиров, по сравнению с 8,87 млн в июне 2022 года и 11,1 млн в июне 2021 года.

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