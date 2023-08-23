В Киеве в комендантский час забрали в полицию водителя, который нарушал ПДД и ругался с инспекторами

Патрульные задержали мужчину и доставили в Голосеевское управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

В Голосеевском районе Киева стражи порядка задержали водителя транспортного средства Chrysler во время комендатского часа и доставили в управление полиции.

Так, как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева, событие произошло 22 августа ночью. Инспекторы обратили внимание на транспортное средство Chrysler, водитель которого нарушал ПДД.

В ходе общения патрульные обнаружили у гражданина признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр с помощью прибора Драгер.

«Вместо этого 21-летний водитель начал вести себя дерзко и высказываться нецензурной лексикой до патрульных, не реагируя на замечания», - пишут в Патрульной полиции.

Блюстители порядка задержали мужчину и доставили в Голосеевское управление полиции для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

На водителя инспекторы составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и ст. 173 (Мелкое хулиганство), а также постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению) КУоАП.

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