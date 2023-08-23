Обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях: изъято более 10 тысяч медицинских дел

Основанием для проведения обысков были выявлены масштабные коррупционные схемы, к которым были причастны должностные лица.

Правоохранители провели более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Изъято более 10 тысяч личных медицинских дел. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Следственные действия проводились в медико-социальных экспертных комиссиях, военно-врачебных комиссиях, военкоматах и по месту жительства лиц, причастных к коррупционным схемам.

Полицейские изъяли более 10 000 личных медицинских дел, журналы регистрации лиц, которые прошли и проходят комиссии и т.д.

МВД отмечает, что основанием для проведения обысков были выявлены масштабные коррупционные схемы, к которым были причастны должностные лица. За взятки фигуранты помогали мужчинам призывного возраста уйти от мобилизации, оформить инвалидность или получить статус временно непригодного к службе в армии.

«Все изъятые материалы будут тщательно проанализированы и проверена законность их получения. Также действиям служащих и гражданских лиц, ставших псевдобольными или получившими псевдоинвалидность, будет предоставлена правовая квалификация», - говорится в сообщении.

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