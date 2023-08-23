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  1. В Україні

Обшуки у військкоматах і військово-лікарських комісіях: вилучено понад 10 тисяч медичних справ

12:59, 23 серпня 2023
Підставою проведення обшуків були виявлені масштабні корупційні схеми, до яких були причетні службові особи.
Обшуки у військкоматах і військово-лікарських комісіях: вилучено понад 10 тисяч медичних справ

Правоохоронці провели понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Вилучено понад 10 тисяч особових медичних справ. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Слідчі дії проводилися у медико-соціальних експертних комісіях, військово-лікарських комісіях, військкоматах та за місцем проживання осіб, причетних до корупційних схем.

Поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо.

МВС наголошує, що підставою проведення обшуків були виявлені масштабні корупційні схеми, до яких були причетні службові особи. За хабарі фігуранти допомагали чоловікам призовного віку втекти від мобілізації, оформити інвалідність чи отримати статус тимчасово непридатного до служби в армії.

«Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація», - йдеться у повідомленні.

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