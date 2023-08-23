Одна помилка, – і понад 1 млн гривень збитків: судитимуть ексзаступницю Державної фінансово-кредитної установи

Посадовиця уклала договори позики, але не врахувала інфляційну складову, чим завдала збитків Держустанові на понад 1 млн гривень.

Судитимуть колишню першу заступницю голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. Через її дії бюджет недоотримав понад 1 мільйон гривень, – повідомляє ДБР.

Слідчі встановили, що у 2019 році посадовиця уклала договори позики з низкою контрагентів для реалізації інноваційних та інвестиційних проєктів. Вони фінансувалися коштом бюджетних грошей, отриманих на поповнення статутного капіталу. Але, через службову недбалість першої заступниці, до угод не було включено пункт про інфляційну складову.

Так, Державна установа недоотримала кошти у розмірі майже 1 млн 140 тисяч гривень.

Посадовиця обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 367 КК України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.