Ілон Маск вважає, що платформа займається маніпуляцією громадської думки, тому не відкриває вихідний код свого алгоритму.

Власник соціальної мережі Х (раніше – Twitter) Ілон Маск звинуватив Facebook у маніпулюванні громадською думкою.

«Facebook маніпулює громадськістю практично в усьому світі. Ось чому вони не відкривають вихідний код свого алгоритму», - написав Маск у Twitter.

Також мільярдер згадав пост, де було посилання на розслідування Sky News Australia про те, що відділ перевірки фактів в австралійському сегменті Facebook займається політичною цензурою, а сам Facebook фінансує активістів, які вимагають заблокувати своїх опонентів під час національного референдуму.

Раніше Маск заявляв, що «розумна стрічка» Facebook маніпулятивна, тому що пропонує користувачам публікації на підставі попередніх лайків. Таким чином, люди бачать тільки «зручні» для себе новини, що не дозволяє сформувати повну картину дійсності.

Раніше стало відомо, що X приховуватиме заголовки від новинних посилань: Маск переконаний, що це «поліпшить естетику».

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