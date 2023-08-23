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На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

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Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением

16:57, 23 августа 2023
Илон Маск считает, что платформа занимается манипуляцией общественного мнения, потому не открывает исходный код своего алгоритма.
Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением
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Владелец социальной сети Х (ранее – Twitter) Илон Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением.

Facebook манипулирует общественностью практически во всем мире. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», – написал Маск в Twitter.

Также миллиардер упомянул пост, где была ссылка на расследование Sky News Australia о том, что отдел проверки фактов в австралийском сегменте Facebook занимается политической цензурой, а сам Facebook финансирует активистов, требующих заблокировать своих оппонентов во время национального референдума.

Ранее Маск заявлял, что «умная лента» Facebook манипулятивна, потому что предлагает пользователям публикации на основании предыдущих ругательств. Таким образом люди видят только «удобные» для себя новости, что не позволяет сформировать полную картину действительности.

Ранее стало известно, что X будет скрывать заголовки от новостных ссылок: Маск убежден, что это «улучшит эстетику».

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