Илон Маск считает, что платформа занимается манипуляцией общественного мнения, потому не открывает исходный код своего алгоритма.

Владелец социальной сети Х (ранее – Twitter) Илон Маск обвинил Facebook в манипулировании общественным мнением.

Facebook манипулирует общественностью практически во всем мире. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма», – написал Маск в Twitter.

Также миллиардер упомянул пост, где была ссылка на расследование Sky News Australia о том, что отдел проверки фактов в австралийском сегменте Facebook занимается политической цензурой, а сам Facebook финансирует активистов, требующих заблокировать своих оппонентов во время национального референдума.

Ранее Маск заявлял, что «умная лента» Facebook манипулятивна, потому что предлагает пользователям публикации на основании предыдущих ругательств. Таким образом люди видят только «удобные» для себя новости, что не позволяет сформировать полную картину действительности.

Ранее стало известно, что X будет скрывать заголовки от новостных ссылок: Маск убежден, что это «улучшит эстетику».

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