Высший совет правосудия определит количество судей в местных и апелляционных судах

Без определения количества судей сложно провести конкурсы на вакантные должности судей.

Высший совет правосудия на своем заседании 24 августа 2023 года рассмотрит вопрос об определении количества судей в местных и апелляционных судах.

Напомним, что 20 июля ВККС обратилась в ВСП и Государственную судебную администрацию с просьбой определить количество судей в местных и апелляционных судах.

Соответствующая информация ВККС необходима для проведения уже запланированных в 2023-2024 годах конкурсов на должности судей местных и апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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