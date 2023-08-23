Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

Вища рада правосуддя на своєму засіданні 24 серпня 2023 року розгляне питання про визначення кількості суддів у місцевих та апеляційних судах.

Нагадаємо, що 20 липня ВККС звернулась до ВРП та Державної судової адміністрації з проханням визначити кількість суддів у місцевих та апеляційних судах.

Відповідна інформація ВККС потрібна для проведення вже запланованих у 2023-2024 роках конкурсів на посади суддів місцевих та апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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